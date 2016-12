30 maggio 2016 10:35 Berlusconi: "Donnarumma? Non lo vendo nemmeno per 80 mln" Il patron rossonero a Telelombardia: "Martedì vedo i nostri manager per la cessione del Milan". "Maldini? No"

In un'intervista a Telelombardia, Silvio Berlusconi ha ribadito l'incedibilità di Gianluigi Donnarumma. "Per noi Donnarumma è incedibile, non lo vendo nemmeno per 80 milioni di euro" ha confessato il numero uno rossonero. Il giovane portiere è stato recentemente accostato ai migliori club d'Europa: il Barcellona ha chiesto informazioni, Manchester United e Chelsea si sono fatte avanti senza successo.

Nulla di nuovo nella sostanza, ma solo il ribadire un concetto già espresso a fine marzo. Fino a quando sarà lui il presidente del Milan, Gigio Donnarumma non lascerà il Diavolo. Berlusconi è pronto a resistere alle sirene soprattutto inglesi e a dire no a qualsiasi affondo per il nuovo Buffon, a cui ha pronosticato tre lustri a difesa della porta rossonera.



Con i tifosi sul piede di guerra per l'ennesima stagione fallimentare, una cessione della grande rivelazione dell'ultima stagione sarebbe difficile da spiegare e acuirebbe le tensioni nei confronti di una squadra che da luglio deve ripartire con nuovo entusiasmo e tornare protagonista in Italia e in Europa. Il Milan tutto italiano di Berlusconi non può prescindere dalla sua stella più giovane, ma al tempo stesso luminosa.

"DOMANI INCONTRO I NOSTRI MANAGER PER LA TRATTATIVA SUL MILAN"Berlusconi ha anche fatto il punto sulla cessione della società Milan. "Ci sono ancora le negoziazioni. Confesso che devo incontrarmi domani con i nostri manager che si stanno occupando della trattativa quindi non so dare una risposta precisa sul punto delle trattative. Che cosa si possono attendere i tifosi? Che il presidente Berlusconi faccia un scelta corretta. E cioè, che garantisca al Milan una proprietà che si impegni a mettere fondi ogni anno negli anni a venire per portare il Milan a essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Credo che sarebbe la degna conclusione di trent'anni di gestione".