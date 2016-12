Balotelli vicino al Nizza, sfuma l'ipotesi Palermo

L'affare col Palermo non decolla e Balotelli ha due giorni di tempo per trovarsi una squadra. Nella notte Mino Raiola ha chiamato Aurelio De Laurentiis per offrirgli Supermario in prestito dal Liverpool. Il presidente del Napoli ha ascoltato la proposta dell'agente, ma gli ha spiegato l'assenza di interesse per l'attaccante. Balo è però vicinissimo al Nizza: secondo il quotidiano Nice-Matin l'accordo potrebbe essere sancito a ore.