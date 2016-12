Balotelli, spunta la pista Nizza

Nella corsa a Mario Balotelli , il cui nome è stato accostato di recente a Chievo, Bologna e Ajax, si inserisce anche il Nizza . Secondo la stampa francese l'attaccante del Liverpool si trova in Costa Azzurra per discutere di un suo possibile trasferimento nella Ligue 1. Il tecnico del club rossonero, lo svizzero Lucien Favre, ha già dato il suo ok al trasferimento. Un'altra possibile pista porta in Svizzera, sponda Sion.

Potrebbe ripartire dalla Francia la carriera di Mario Balotelli. Finito ai margini del Liverpool, Supermario è alla ricerca di una squadra per il rilancio. L'allenatore del club francese ha già dato il suo ok al trasferimento, ma ha prontamente avvisato il 26enne attaccante bresciano. "Non lo conosco personalmente ma, se corre e vuole aiutare i giovani, perché no? Se non vuole correre, allora non ci sarà modo che venga qui".



Il giocatore, secondo i media francesi, sarebbe partito alla volta della Costa Azzurra dove già si trova il suo agente Mino Raiola, che a Montecarlo sta chiudendo il trasferimento di Blaise Matuidi dal Psg alla Juve.



Oltre al Nizza, c'è anche una pista svizzera per Balotelli. Il Sion, per bocca del suo presidente, ha ammesso l'interesse per il calciatore. "«Il giocatore chiaramente ci interessa» - ha dichiarato Christian Constantin - Il Liverpool mi ha dato l'autorizzazione di parlare sia con Raiola che con Balotelli. Adesso se riusciremo a portare avanti la trattativa Mario giocherà a Sion. Se sarà possibile ci proveremo sicuramente, in caso contrario saremo contenti di averci provato. Stiamo discutendo".