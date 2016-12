Balo, il Besiktas si tira indietro. Il Palermo: "Presentata un'offerta"

Il futuro di Balotelli resta ancora un mistero. Il presidente del Besiktas ha fatto un passo indietro sull'ex rossonero, sparando a zero sull'attaccante. "Se fosse concentrato solo sul calcio sarebbe un grande piacere giocare con lui, ma è un ragazzo difficile, si leggono troppe cose sul suo conto e non credo che lo prenderemo", ha detto Fikret Orman a Radio Crc. Nel frattempo il Palermo si è fatto sotto per SuperMario.