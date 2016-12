Bacca, Icardi, Morata e gli altri... Chi arriva dopo Higuain?

E adesso? Chi arriva a Napoli per colmare la voragine Higuain? Va detto, per cominciare, che al presidente De Laurentiis non mancano ottimi argomenti e opportunità: uno, immediato, che è l'enorme cash a disposizione coi 94,7 milioni della clausola; l'altro, di più lunga memoria, che sta nelle idee e nel fiuto di AdL: tre anni fa aveva perso Cavani (104 partite, 78 gol col Napoli) e sembrava cadesse il mondo; puntò diritto su Higuain (104 partite, 71 gol col Napoli: che coincidenza!) stravincendo la scommessa. Perché dubitare del presidente?

Così, mezz'ora dopo la bomba-Pipita, sul web è impazzito il toto-successore con tanto di ipotetiche offerte (il sabato, poi...) che il Napoli si sarebbe affrettato a spargere per scovare il centravanti che sarà.

Si è detto di Carlos Bacca, offerti al Milan 20 milioni più El Kaddouri: respinto al mittente.

Si è detto di Icardi, 25 milioni più Gabbiadini, respinto come sopra.

Si è parlato di Morata, ma qui siamo alle soglie del fantamercato visto che la quotazione è di 80 milioni.

Si cita ancora Lukaku (Everton), Milik (Ajax), Diego Costa (Chelsea), Benzema (Real Madrid). Nomi...

Ma non sono trattative autentiche, seppure ipotetiche. In queste ore, siamo alle voci senza controllo peraltro su attaccanti che rientrano nel'orbita del Napoli che al futuro senza Higuain, al di là dello sconcerto di queste ore, sta pensando da qualche giorno, o da qualche settimana. AdL non era, non è, impreparato.