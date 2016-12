Ancelotti, niente Milan: "O Real Madrid o mi fermo un anno"

"O resto al Real Madrid o mi fermo un anno". Carlo Ancelotti ha allontanato le voci di un imminente ritorno al Milan per la prossima stagione subito dopo il 7-3 del suo Real al Getafe: "Settimana prossima inconterò la dirigenza e parlerò del mio futuro con la società. Ho parlato con tutti i giocatori perché era l'ultima partita della stagione, non per altro. Li ho ringraziati per gli sforzi di questa stagione nel bene e nel male".

Il secondo posto con 92 punti nella Liga e una semifinale di Champions League potrebbero costare il posto a Carletto Ancelotti che con il solito aplomb la vive serenamente: "Questo è il calcio e il Madrid è esigente. E' normale essere in discussione se una parte della stagione non va com'era nelle nostre aspettative, fa parte di questo lavoro". Nel suo futuro, però, non c'è il Milan come auspicato dai tifosi rossoneri: "Florentino Perez sta ragionando su quale sia la soluzione giusta, credo che la settimana prossima incontrerò la società per parlare anche di questo. Il futuro è chiaro nella mia testa comunque: o resto al Real Madrid o mi fermo una stagione".

A favore della permanenza di Ancelotti al Bernabeu oltre ai tifosi ci sono anche i giocatori che hanno pubblicamente espresso il loro appoggio al tecnico italiano: "Hanno mostrato grande serietà durante tutto l'anno. Ovviamente non mi farebbe piacere non continuare quest'avventura, ma non sarebbe la prima volta e nel calcio tutto passa. In ogni caso non ho comunicazioni da parte della società, decideremo tutto settimana prossima".