Roma, vertice di mercato negli Usa: l'obiettivo è Darmian

19:45 - Roma sempre in agguato sul mercato. Negli Usa è arrivato Ricky Massara, braccio destro di Sabatini, per fare il punto della situazione col d.g. Baldissoni e Garcia e pianificare le ultime operazioni in entrata e in uscita. Carrasco ormai è a un passo e, per completare la rosa, ora l'obiettivo principale dei giallorossi è Darmian. Uno fra Destro (nel mirino del Wolfsburg) e Ljajic potrebbe invece partire.

Qualcosa, dunque, si muove ancora a Roma. In ingresso e in uscita. Massara ha raggiunto la squadra negli States certamente non per una visita di cortesia, ma per sciogliere tutti i dubbi tecnici sulle ultime mosse. Un vertice di mercato a cielo aperto, sulle tribune del campo di allenamento dell'University of Pennsylvania.



Per Carrasco ormai siamo ai dettagli e l'operazione potrebbe coinvolgere la cessione in attacco (Destro o Ljajic). In difesa invece manca ancora un tassello e, al momento, per i giallorossi il nome più caldo è quello di Darmian. L'esterno del Torino piace molto a Garcia e la Roma sarebbe pronta a un blitz in stile Astori.