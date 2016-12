Guinness Cup: Totti-gol, la Roma batte il Real Madrid

23:58 - Con un gol di Totti al 58', la Roma batte 1-0 il Real Madrid a Dallas conquistando così il primo successo nella Guinness Cup. Nel primo tempo fatica la squadra di Garcia: campioni d'Europa pericolosi con Sergio Ramos, Isco e Bale; Skorupski salva su Lucas al 43'. Nella ripresa meglio i capitolini, col capitano che sblocca il risultato insaccando di destro su cross basso di Florenzi. Ljajic, Keita e Sanabria sfiorano il raddoppio.

Rudi Garcia ha mandato in campo inizialmente Skorupski, Florenzi, Benatia, Castan, Cole, Nainggolan, Keita, Pjanic, Iturbe, Totti e Ljajic. Nella fila del Real Madrid Bale schierato dal 1', assente Cristiano Ronaldo. Da segnalare che la partita è stata sospesa sospesa per 4 minuti circa per l'invasione di campo da parte di un gruppo di persone: tra queste una ragazza con la maglia del Real e un uomo con la bandiera della Palestina.

TOTTI: "ROMA COSTRUITA PER VINCERE LO SCUDETTO"

"Questa Roma è stata costruita per vincere lo scudetto". Così Francesco Totti dopo aver deciso la sfida contro il Real Madrid. "Non è semplice ma vogliamo fare meglio dello scorso anno in cui abbiamo trovato una squadra che ha battuto tutti i record possibili e immaginabili, però il nostro è un organico che deve lottare per lo scudetto, noi cercheremo di vincerlo. Se metto questa squadra al di sopra di quella allenata da Capello? No, al momento è sotto perchè con quella abbiamo vinto ma questa deve fare bene perchè ha grandi potenzialità e grandi giocatori. C'è un grande gruppo, speriamo di poterci ripetere come nel 2001".



Nonostante il successo contro i campioni d'Europa, Totti non se la sente di iscrivere la Roma tra le pretendenti alla prossima Champions League: "Bisogna essere realisti, ci sono squadre molto più forti. Noi dobbiamo arrivare il più lontano possibile, sappiamo che è difficile, ma cercheremo di mettere in difficoltà tutte le squadre che incontreremo. Il calore dei 60mila spettatori di Dallas al momento della sostituzione? Uscire tra gli applausi fa sempre piacere - ha concluso Totti - il Real poi è sempre stata la seconda squadra che ho tifato, quindi sono orgoglioso. L'importante però era fare bene, dimostrare che la Roma c'è, anche se ancora è presto dirlo".