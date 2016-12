Roma, il Chelsea vuole Destro: chiesti 25 milioni

12:20 - Chelsea scatenato sul mercato. Dopo il colpo Diego Costa e il ritorno di Didier Drogba, i Blues hanno messo gli occhi anche su Mattia Destro. L'attaccante della Roma piace molto a Mourinho, che ha avuto modo di osservarlo da vicino quando giocava nella Primavera dell'Inter. I giallorossi valutano il giocatore intorno ai 25 milioni di euro. E, dopo l'addio di Balotelli, in corsa c'è anche il Milan.

Dopo le giovanili in nerazzurro, dunque, SuperMario e Destro potrebbero ritrovarsi in Premier. Stando al Daily Star, Mourinho ha messo la punta giallorossa al primo posto della lista dei desideri e la trattativa sarebbe già stata avviata concretamente con il club capitolino. "Non posso negare che Mattia sia al centro di situazioni importanti che potrebbero svilupparsi", ha dichiarato Claudio Vigorelli, agente dell'attaccante. Destro, del resto, piace molto anche al Milan, che deve riempire la casella vuota lasciata dalla partenza di Balotelli. Ormai è corsa a due.

ROMA IN POLE PER TORRES

Attaccante che va, attaccante che viene. Mentre le voci di un interesse del Chelsea per Mattia Destro sono sempre più insistenti, dall'Inghilterra rimbalza la notizia di un interessamento della Roma per Fernando Torres. Stando al Sun, i giallorossi sarebbero infatti in pole position per l'attaccante spagnolo, ormai con le valigie in mano.