Pazzesco Adriano: c'è l'offerta del Terracina

11:19 - No, non è una bufala estiva, o almeno così pare. Adriano Leite Ribeiro - proprio lui, l'Imperatore - potrebbe andare a giocare nel Terracina, società iscritta al campionato di Serie D. L'indiscrezione, lanciata dal portale Ciociariaquotidiano.it, avrebbe trovato conferme all'interno del club laziale: l'offerta dunque ci sarebbe davvero, ora resta da capire se il centravanti brasiliano sia disposto a ripartire con abnegazione dai dilettanti. A spingere Adriano verso Terracina potrebbe concorrere il suo desiderio di tornare in Italia, tre anni e mezzo dopo la fallimentare esperienza con la Roma. Licenziato lo scorso aprile dall'Atletico Paranaense con più allenamenti saltati che presenze, l'ex bomber dell'Inter potrebbe sorprendere tutti accentando clamorosamente la proposta: gli sponsor giocherebbero un ruolo fondamentale, ma sarà comunque la volontà del calciatore a spostare l'ago della bilancia.