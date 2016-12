Adriano l'imperatore disoccupato

13:14 - Adriano: da potenziale crack a giocatore disoccupato. Non conta l'età, perché a 32 anni con un mancino del genere ci si potrebbe ancora costruire un impero. Ma Adriano, di imperiale ha solamente la capacità di sprecare il suo talento cristallino. L'attaccante ex Inter è disoccupato e in cerca di squadra dopo il licenziamento dall'Atletico Paranaense. Causa? Come da copione: notti brave e allenamenti saltati.

Secondo 'Extra', ma smentito da 'Globoesporte', l'(ex)Imperatore si sarebbe rifugiato, come tradizione in occasione dei momenti bui, a casa della madre. In cerca dell'ennesimo riscatto, dell'ennesima rinascita, dell'ennesima squadra che scommetta su di lui, Adriano cerca lavoro.