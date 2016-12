17 luglio 2014 Maradona denuncia la ex per furto La donna avrebbe sottratto al Pibe de Oro gioielli, orologi e un computer per un valore totale di 400mila dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

13:26 - L'ex compagna di Diego Maradona, Oliva Rocio, è stata fermata nella notte dall'Interpol all'aeroporto Ezeiza di Buenos Aires con l'accusa di furto. Secondo quanto riportato dall'agenzia Telam, il Pibe de Oro avrebbe denunciato la Rocio alle autorità giudiziarie di Dubai per il presunto furto di alcuni orologi, cellulari, gioielli e di un computer. L'avvocato di Maradona, Matias Morla, ha reso noto che il valore complessivo degli oggetti rubati si aggira attorno ai 400mila dollari.

La donna, ex giocatrice di calcio femminile, è stata fermata al suo arrivo dal Brasile dove aveva commentato i Mondiali per una televisione. "La denuncia di Maradona è stata effettuata lo scorso 8 giugno a Dubai, a questa è seguito un mandato di cattura emesso il 9 luglio", fa sapere una fonte giudiziaria di Dubai. La notizia è stata data dalla stessa Rocio, che da un bagno dell'aeroporto ha chiamato telefonicamente i media per denunciare l'accaduto e dare la sua versione dei fatti.