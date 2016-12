Negredo out tre mesi, il City blocca Jovetic?

13:39 - Brutte notizie da Manchester per Inter e Juventus. Alvaro Negredo dovrà stare fermo almeno tre mesi per una frattura al quinto metatarso del piede e i citizens sembrano intenzionati a bloccare tutte le trattative per Stevan Jovetic, obiettivo di mercato dei bianconeri e dei nerazzurri. Al momento non è stato deciso ancora nulla, ma le speranze di rivedere JoJo in Italia questa estate sembrano molto ridotte.

"Vi devo dire che i prossimi mesi saranno difficili perché mi sono fratturato il quinto metatarso e sarò indisponibile per qualche mese - ha spiegato l'attaccante, 28 anni, postando su Instagram una foto del piede destro bloccata da un tutore - ma tornerò più forte che mai". A meno di clamorose sorprese, dunque, il montenegrino dovrebbe restare al City. Ma non è ancora detta l'ultima parola. L'infortunio di Negredo, infatti, potrebbe essere anche interpretato in chiave totalmente opposta. Costretto a tenere in rosa Alvaro, vero obiettivo di mercato di numerosi club europei, il club inglese potrebbe decidere di lasciar partire Jovetic per fare cassa e tornare a investire. La situazione è aperta, ma ora le chance di JoJo di giocare nuovamente in Serie A non dipendono solo da lui. Il ko di Negredo, infatti, ha rovinato un po' i piani a tutti.