Milan, Campbell resta più che un sogno

13:43 - Nonostante le numerose e continue smentite, il Milan continua a lavorare in gran segreto per avere dalla prossima stagione Joel Campbell, dell'Arsenal. Il giocatore corrisponde al profilo chiesto da Inzaghi per il suo reparto avanzato: rapido, tecnico e giovanissimo, è l'identikit ideale dell'attaccante moderno. Possibile un prestito: i "Gunners" possono chiudere per Douglas Costa, e liberare così il costaricano.

L'Arsenal ha infatti, in quella zona del campo, Alexis Sanchez, appena acquistato dal Barcellona. Con un eventuale arrivo del brasiliano dello Shaktar, Campbell avrebbe lo spazio ridotto all'osso, e il prestito per lui potrebbe essere la soluzione ideale. Il Milan però, per averlo, deve mettere mano alle cessioni: sempre calda la strada che porta Robinho via da Milanello, non è da trascurare l'idea della cessione di Balotelli, solo però a fronte di un'offerta tale da recuperare i soldi spesi per ottenerlo (almeno 24 milioni di euro).

Gli altri nomi che circolano intorno ai colori rossoneri sono sempre gli stessi: Cerci, per il quale la valutazione del Torino è alta ma che continua a piacere alla dirigenza (e in questo senso vanno lette le parole di Galliani di ieri, 'Milan-Torino Cerci potrebbe giocarla col Toro oppure chissà') e lo stesso Douglas Costa, che però il club ucraino non vuole far partire per meno della sua clausola rescissoria (50 milioni di euro). Cifra che il Milan non può spendere, l'Arsenal sì.

Quindi, grazie ai Gunners e dai Gunners, può arrivare il nuovo attaccante del Milan.