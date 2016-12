Mercato Napoli: ufficiale David Lopez dall'Espanyol

13:04 - David Lopez è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L'annuncio, come di consueto, è arrivato direttamente dal presidente De Laurentiis via Twitter, con un breve messaggio di benvenuto al centrocampista spagnolo. Lopez, 24 anni, arriva dall'Espanyol per una cifra vicina ai 5 milioni di euro e ha firmato un contratto con gli azzurri per le prossime tre stagioni. Da lunedì sarà a disposizione di Rafa Benitez.

Subito dopo la firma sono arrivate anche le prime dichiarazioni ufficiali rilasciate al sito del Napoli: "Sono felice di essere a Napoli, in un club importante con un pubblico meraviglioso"