Juventus, Vidal si avvicina al Manchester United

23:29 - La frattura fra Antonio Conte e la Juventus si è consumata anche attorno al nome di Arturo Vidal. Il tecnico non avrebbe mai rinunciato al suo Guerriero, ma la società ha altre idee. Per questo aspetta le mosse concrete del Manchester United, che nelle prossime ore andrà all'attacco con un'offerta da 44 milioni. Il club di corso Galileo Ferraris proverà a giocare al rialzo: l'addio del cileno, a questo punto, è davvero a un passo.

Vidal, negli ultimi giorni, è venuto allo scoperto con dichiarazioni poco rassicuranti (almeno per i tifosi juventini). Prima a 'La Tercera', doveva aveva elogiato la grandezza dei Red Devils, martedì mattina a 'Central Fox': "Sono tranquillo, in vacanza e sto cercando di recuperare dall'infortunio. Se le cose devono andare, bene. Se no, sono felice alla Juventus. So solo che il Manchester United è uno dei club più grandi al mondo, ma io ho ancora un contratto con la Juventus. Sarebbe irrispettoso parlare di un'altra squadra verso la Juventus e verso i miei compagni". Nonostante il 'Daily Mail' abbia provato a confondere le carte ("Van Gaal ha altri obiettivi"), il Manchester United continua a monitorare Vidal e ha già parlato con il suo procuratore. Di fronte a un'offerta monstre, la Juve non potrà opporsi.