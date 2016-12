Juventus, Llorente: "Morata farebbe grandi cose"

21:08 - La nuova stagione della Juventus è stata presentata a Vinovo dalla conferenza stampa di Fernando Llorente: "Sono molto contento di rimanere qui - ha detto lo spagnolo - e cercherò di migliorare quanto fatto nella prima stagione italiana. L'obiettivo è il campionato, ma sappiamo di poter fare bene anche in Champions: l'Atletico Madrid ne è un esempio". Sul mercato: "Morata è un buon giocatore, vedremo. Conte in scadenza? Non cambierà nulla".

L'attaccante spagnolo è stato il primo bianconero a prendere parola in stagione. Il primo pensiero è stato per il Mondiale appena concluso e guardato da casa: "E' stata dura vedere giocare la Spagna, anche per me che ero fuori. Ho tifato per i miei compagni e mi dispiace sia andata così. Dobbiamo imparare la lezione che ci ha dato il calcio e migliorare per la prossima volta. Credo comunque che il Mondiale sia stato veramente emozionante e la Germania sia stata la più forte". Dopo la parentesi mondiale, Llorente ha presentato la nuova stagione della Juventus: "Per me rimanere in questa società è qualcosa di incredibile e sono molto contento di essere qua. Spero si possa fare una grande stagione, se possibile anche migliore della scorsa".

In conferenza stampa Llorente parla anche di tattica e mercato: "Morata è un giocatore classe 1992, molto giovane, ma che ha già fatto grandi cose a Madrid pur non giocando tantissimo. Vedremo se arriva, sono cose a cui pensa Marotta". Conte vorrebbe tornare al 4-3-3, modulo già adottato da Llorente a Bilbao: "Per me è uguale, l'unica cosa che voglio è giocare e aiutare la squadra. Dobbiamo ancora lavorare molto e faremo quello che il mister ci dirà di fare. Io mi sto allenando già da una settimana perché il mio fisico ha bisogno di tempo per rimettersi in forma".

L'obiettivo della Juventus è di rivincere lo scudetto ma di fare meglio in Champions League nonostante un gap economico preoccupante con le altre squadre: "Non sono preoccupato. Molti spendono troppi soldi per i giocatori, ma ci sono altri esempi come l'Atletico Madrid che ha fatto una stagione straordinaria senza spendere molto. Possono essere un buon esempio da seguire e uno stimolo. L'importante però è essere centrati sul campionato, pur sapendo che anche in Champions possiamo fare bene. Roma e Napoli sono forti e le milanesi arriveranno. Il campionato è difficile e vogliamo confermarci come migliori. Conte in scadenza di contratto? Non è importante, è un grandissimo allenatore e darà tutto per la squadra".