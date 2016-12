Juventus, ufficiale l'arrivo di Patrice Evra

10:10 - Ora c'è anche il crisma dell'ufficialità: Patrice Latyr Evra è un giocatore della Juventus. Il difensore francese, che arriva dal Manchester United, ha sottoscritto con il club bianconero un contratto di due anni. Dopo Alvaro Morata, quindi, un altro rinforzo per il neo allenatore Massimiliano Allegri. Le cifre: 1,2 milioni di sterline pagabili in due rate: 0,6 milioni al rilascio del transfer internazionale e 0,6 milioni entro il 1° luglio 2015.

Il valore di acquisto potrà incrementarsi di ulteriori massimi 0,3 milioni di sterline in caso di qualificazione della Juventus alla UEFA Champions League 2015/201.

LE PRIME PAROLE DA BIANCONERO

"Sento che il trasferimento alla Juventus è la scelta giusta. E' un grandissimo club, io non vedo l'ora di farne parte e di continuare la striscia di successi che ha contraddistinto la sua prestigiosa storia".



I NUMERI DELLA SUA CARRIERA

La carriera del francese classe '81 è costellata di successi: una Champions League, 5 Premier League, un Mondiale per Club e, inoltre, una coppa di Lega francese e una coppa di Lega inglese, senza dimenticare le ben cinque Community Shield. Sono state, poi, 62 le presenze con la maglia della Nazionale francese e 587 quelle nei club. Per il difensore anche 13 gol fino a questo momento.

LA LETTERA D'ADDIO ALLO UNITED

"Dopo lunghe riflessioni ho deciso che era giunto il momento giusto per me di lasciare il Manchester United. È la decisione più importante della mia carriera. Questo club è, e rimarrà sempre nel mio cuore. Giocare per il Manchester United è stato un privilegio, un sogno che avverava. Le stagioni che ho passato qui sono state memorabili. Questo club è ricco di storia e mi sento privilegiato di essere stato parte di esso. Negli ultimi nove anni ho incontrato e lavorato con persone incredibili, molti dei quali resteranno amici a vita. Vorrei ringraziare il club tutto - compagni di squadra, allenatori e, in particolare, tutto il personale che ha reso ogni giorno a Carrington o all'Old Trafford un giorno speciale".

"Un immenso grazie a Sir Alex Ferguson per aver reso possibile tutto questo, per avermi dato il privilegio di essere un capitano, di essere ispirato alla leggenda del Manchester United e di capire che nessuno è più grande del club. Il mio più grande ringraziamento va ai tifosi. Abbiamo trascorso alcuni momenti fantastici insieme, abbiamo alzato tanti trofei e la notte di Mosca sarà sempre dentro di noi. Ogni singola volta che ho indossato quella maglietta sapevo che stavo giocando per un club molto speciale. La mia passione per questa squadra continuerà a vivere e so che voi tutti continuerete e vincere anche nelle prossime stagioni".