Inter, mercato a costo zero: dopo Vidic, arriva Erkin

12:56 - Operazioni a costo zero. Dopo Vidic, dal Manchester United, l'Inter si è assicurata Caner Erkin, 26 anni il prossimo ottobre, esterno sinistro del Fenerbahce, in scadenza di contratto il 30 giugno. Erkin è un terzino-mediano con una discreta abilità in zona-gol (83 presenze nel campionato turco, 8 reti). Ha giocato nel Cska Mosca, poi una stagione al Galatasaray e dal 2010 è al Fenerbahce. Fa anche parte del gruppo della Nazionale turca, 19 presenze e 1 gol.

Erkin è stato seguito dal Bayern Monaco nei mesi scorsi, da Inter e Roma e da un paio di club inglesi, fra i quali il Liverpool. Il Fenerbahce gli ha proposto il rinnovo del contratto fino al 2017, ma fino a questo momento Erkin ha rinunciato alla proposta e da quel che risulta, fra i suoi pretendenti, ha scelto la strada nerazzurra.

Il valore di mercato di Erkin è stimato in circa 9 milioni di euro. Per l'Inter della prossima stagione, andrà a completare il reparto esterni: a destra con Jonathan e D'Ambrosio, a sinistra Nagatomo e poi Erkin.