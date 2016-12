Inter, Medel e Osvaldo insieme alla Pinetina

11:50 - E' iniziata con le visite mediche all'Ospedale "Humanitas" di Rozzano la prima giornata da interista di Pablo Daniel Osvaldo. L'attaccante italo-argentino, arrivato dopo la sua burrascosa avventura al Southampton, si è presentato sorridente e ha confermato quanto già detto a Malpensa. "Sono felicissimo di stare qui - le sue parole - . Qualcuno dice che non sono la persona giusta per l'Inter? Non lo sono mai, tanto... Se credo nello scudetto? Certo".

Dopo i rituali controlli medici è prevista la firma sul contratto: da giovedì sarà a disposizione di Mazzarri, unendosi al gruppo a cui sono stati concessi due giorni di riposo dopo il rientro dalla tournée americana.

E' ARRIVATO ANCHE MEDEL

E a mezzogiorno è sbarcato a Linate l'altro nuovo interista, Gary Medel. Dall'aeroporto ha raggiunto l'hotel dove c'è anche Osvaldo, reduce dalle visite mediche. L'incontro e l'abbraccio fra i due nuovi interisti, il pranzo e poi per Medel nel pomeriggio le visite mediche che preludono, a sera, la firma del contratto, per quattro stagioni. Domani l'Inter ha in progetto l'annuncio congiunto dell'ufficialità dei due nuovi arrivi. Intanto il Pitbull ha rilasciato le prime parole da interista: "Sono felicissimo di essere all'Inter. Sì, sono pronto per essere l'erede di Cambiasso". Poi prima di entrare in clinica per le visite mediche, nuovo ritrovo di giornalisti: "Sono felicissimo di essere all'Inter. Non ho ancora parlato con Mazzarri. Forza Inter".