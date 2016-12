Inter, Osvaldo è arrivato a Milano: "Sono felice"

00:08 - E' il giorno di Osvaldo a Milano. L'attaccante è atterrato poco prima delle 14 a Malpensa, in arrivo con un volo da Buenos Aires, per diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter. L'ex Roma e Juve, strappato al Southampton in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, si sottoporrà poi domani alle visite mediche prima di firmare il contratto e mettersi a disposizione di Mazzarri: "Sono felice, non ho mai avuto dubbi" ha spiegato.

Osvaldo, che al suo arrivo in aeroporto indossava occhiali da sole, camicia a fiori e cappellino, ha portato con sé la moglie, il figlioletto e una vagonata di bagagli: "Sono felice, quando ha chiamato l'inter non ho avuto dubbio - sono state le prime riflessioni -. Non dico ancora nulla, prima devo fare le visite mediche".

Per Osvaldo è di fatto iniziata la nuova avventura in nerazzurro. Un nuovo capitolo della carriera che Osvaldo è pronto ad affrontare con grande entusiasmo, anche per riconquistare la maglia della Nazionale. "L'Inter è la mia grande opportunità" aveva detto qualche giorno fa. Al rientro dalla tournée negli Usa, la squadra nerazzurra usufruirà di due giorni di riposo e si ritroverà ad Appiano Gentile nel pomeriggio di giovedì per la ripresa generale della preparazione. Dove ci sarà anche Osvaldo. Domenica 10 alle 15.30 l'Inter tornerà in campo a Francoforte contro l'Eintracht, giovedì 14 appuntamento a Salonicco per un test contro il Paok.