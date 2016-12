Inter: è fatta per Osvaldo, vicino anche Medel

16:58 - Accelerata per Pablo Daniel Osvaldo all'Inter. I nerazzurri avrebbero ormai deciso di puntare sull'attaccante azzurro, che, dopo la breve avventura alla Juventus, potrebbe ritornare in Italia alla corte di Mazzarri. Il giocatore arriverebbe in prestito gratuito con diritto di riscatto. Nell'affare col Southampton dovrebbe essere inserito anche Taider. Intanto prosegue la trattativa per arrivare a Medel. Si è inserito il Gala, ma il giocatore vuole solo l'Italia.



L'AFFARE MEDEL

Proprio quando tutto sembrava fatto per Medel all'Inter, ecco spuntare l'imprevisto. Il Galatasaray si inserisce nella (già complicata) trattativa tra i nerazzurri e il Cardiff con un'offerta economica migliore per il cartellino del Pitbull . Un argomento, quello del prezzo, seducente per la dirigenza del Cardiff, che era riuscita faticosamente a ottenere un'offerta migliore dall'Inter. Tuttavia, il giocatore prererisce l'Italia alla Turchia.



E il blitz di Prandelli sembra destinato a fallire. Perché dopo giorni di trattative, la distanza tra Inter e Cardiff si è ridotta di soli cinquecentomila euro. Il giocatore, invece, ha già trovato da tempo un accordo con la società: quadriennale a 1,8 milioni di euro. Per il cartellino, almeno fino all'irruzione di Prandelli, il prezzo fissato si aggira intorno agli otto milioni di euro. La trattativa procede. E l'Inter confida nella 'voglia' d'Italia del nazionale cileno.



Ad ogni modo, nel complicato affare Medel spunta anche un'altra pretendente per il Pitbull. Si tratta dello Swansea, pronto a inserirsi nella corsa al cileno qualora l'Inter non riuscisse a chiudere la trattativa in tempi brevi.



OSVALDO, DECIDE MAZZARRI

Si dovrebbe chiudere fra oggi e domani, intanto, il passaggio di Osvaldo al'Inter. Gli accordi sono già pronti, fra l'Inter, il giocatore e il Southampton. Si attende solo la parola finale di Walter Mazzarri che deve valutare se da punto di vista tattico la presenza di Osvaldo può causare problemi a Maurito Icardi. Sono valutazioni strettamente tecniche. La riposta, a ore.

SPUNTA ANCHE LO SWANSEA

