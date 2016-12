Dall'Inghilterra: l'Inter ha chiuso per Osvaldo

10:28 - Osvaldo è in arrivo in Italia. Non per una vacanza, ma per raggiungere il suo nuovo luogo di lavoro. Secondo il 'Daily Mail' ci sarebbe l'Inter nel suo futuro. Un futuro prossimo, visto che il tabloid inglese sostiene che Southampton,Inter e giocatore avrebbero già trovato l'accordo su tutto e per il trasferimento sia solo questione di ore per sbrigare le ultime formalità. Battuta dunque la Juventus, che nelle ultime ore si era fatta sotto.

L'avventura inglese sembra dunque ai titoli di coda, non sono ancora note le cifre che consentirebbero il passaggio in nerazzurro dell'attaccante, ma con tutta probabilità Osvaldo può tranquillamente essere ritenuto il più grosso flop della storia del Southampton. I quindici milioni spesi lo scorso anno per l'attaccante ex Roma, non sono stati giustificati dalle tredici presenze condite solamente da 3 gol. Koeman e la dirigenza inglese si erano rassegnati da tempo, consentendo all'attaccante di rimanere a casa anziché raggiungere il ritiro. L'Inter per ora non smentisce e l'alternativa Javier Hernandez è ancora viva. In attesa di conoscere il nome, Mazzarri è pronto ad abbracciare il tanto desiderato attaccante.