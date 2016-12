Mercato-Inter negli States: Hernandez sì, Osvaldo no

12:16 - Cominciare così, coi campioni d'Europa, fa bene alla salute. E al morale. E l'Inter che torna a Washington, dopo il 4-3 al Real Madrid, è ricca di fevore-mercato. A Washington ci sono tutti (i dirigenti) e sta per arrivare Erick Thohir col quale, da martedì, si farà il punto strategico del mercato d'agosto con scadenze imminenti che prevedono: la chiusura dell'affare Medel; l'assalto a Chicharito Hernendez; la rinuncia all'affare Osvaldo; la partenza di Guarin. Procediamo.

Thohir negli Usa avrà modo di incontrare i dirigenti del Manchester United e il procuratore di Hernandez. La volontà del giocatore (contratto con lo United fino al 2016), da quanto trapela, è quella di dire sì all'Inter. L'Inter propone un prestito oneroso, con riscatto nel 2015, o in sottordine il possibile passaggio di Guarin alla corte di Van Gaal. La valutazione di Guarin è di 12-14 milioni di euro.

Thohir insiste molto, lo fa da almeno tre mesi, per portare Hernandez in nerazzurro. Tant'è che l'operazione-Osvaldo, che è sul tavolo dei dirigenti da almeno un mese, e che è a costo zero o pressappoco. sta per essere congelata o anche di più: annullata.

Sul conto di Medel, la trattativa col Cardiff è in via di definizione. Tocca a Thohir, nel vertice di Washington, dare il via libera definitivo all'operazione. I costi: si tratta di 10 milioni di euro, con modalità di pagamento dilazionate e sulle quali si discute.