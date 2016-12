Il Milan si fionda su Joel Campbell

17:51 - Spunta un nome nuovo per l'attacco del Milan, che nelle ultime ore ha spostato il mirino su Joel Campbell. Reduce da un ottimo Mondiale con la Costa Rica, l'attaccante di proprietà dell'Arsenal piace parecchio ai rossoneri, per cui rappresenta una valida alternativa a Cerci. Possibile, a questo punto, che i Gunners provino a inserire nella trattativa il cartellino di Balotelli, che nonostante le smentite di Wenger rimane un obiettivo dei londinesi.

Il Milan, non è un mistero, è in cerca di un attaccante esterno - possibilmente mancino, ancora meglio se giovane - per completare il tridente che ha in mente Pippo Inzaghi. Un identikit che combacia perfettamente con Joel Campbell, 22enne mancino che con la Costa Rica ha giocato centravanti, ma il suo ruolo prediletto è l'esterno offensivo. Una posizione che gli permette di sfruttare la sua straordinaria velocità.



Campbell è di proprietà dell'Arsenal e nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Olympiacos, ovvero - ironia della sorte - la squadra che nella notte ha rifilato tre gol ai rossoneri nella prima partita della Guinness International Champions Cup. I Gunners da tempo sono interessati a Balotelli e, a questo punto, è prevedibile che Wenger colga l'occassione per cercare di portare SuperMario a Londra. Uno scenario che, alla fine, renderebbe tutti contenti.