Robinho non rimarrà al Milan

17:50 - Ai tanti punti interrogativi, sulla vicenda Robinho il punto esclamativo lo inserisce Marisa Ramos, agente dell'attaccante brasiliano: "Binho non resta. Non penso che oggi avremo incontri con Galliani o con le squadre che lo cercano" ha detto a 'Milannews.it'. Situazione che accontenterebbe tutte le parti coinvolte, vista la volontà del Milan di alleggerire il budget, la "saudade dell'ex City e il sogno dei club brasiliani.

Regna ancora il mistero sulla prossima meta del funambolo rossonero, anche se l'America rappesenta più di una possibilità: "Non posso fare nomi, preferisco non nominare i club che vogliono Robinho. Galliani ha escluso l’Orlando City? Per ora non abbiamo definito con nessuno, non si può dire" ha chiuso l'avvocatessa.