Galliani e Inzaghi incontrano Menez. E' fatta

Fermento in casa Milan sul fronte arrivi/partenze. Si va definendo l'ingaggio di Alex e a sorpresa, è in arrivo Menez, dopo un blitz di Galliani e Inzaghi a Ibiza, per incontrare il francese: contratto triennale. Novità a proposito di Balotelli e Kakà. Voci sempre più insistenti allontanano i due da Milanello. Berlusconi ha dichiarato di non aver ancora deciso cosa fare con Mario. Balo piace al Monaco e a diversi club di Premier. Il brasiliano a gennaio potrebbe andare negli Usa.





Ecco come potrebbe essere il nuovo Milan - Foto



GALLIANI E INZAGHI CON MENEZ

E la notizia del giorno. In un ristorante di Ibiza, El Torrente, Galliani e Inzaghi hanno incontrato Jeremy Menez, il fantasista in scadenza di contratto col Paris St Germain. Un contatto non casuale. Con Kakà in lista di partenza, Taarabt da riscattare, il francese può essere la soluzione del trequartista di centrocampo. E a quanto pare, è proprio lui la soluzione. Nel blitz a Ibiza, Galliani ha raggiunto l'intesa con il 27enne fantasista ex Roma: tre anni di contratto.

ALEX, E' QUASI FATTA

Sul fronte acquisti, poi, in casa Milan si puntella la difesa. Per l'arrivo di Alex ormai siamo solo ai dettagli e la trattativa si può chiudere forse già in serata. Il manager del giocatore è a Milano. Per il difensore, in scadenza con il Psg, è già pronto un biennale.

Molto vicina anche la riconferma di Rami. I rossoneri hanno offerto al Valencia 3,8 milioni per il difensore e c'è grane ottimismo sul buon esito della trattativa. Sembra invece destinato a salutare Milanello Philippe Mexes. Per lui lo scenario più plausibile è quello della risoluzione del contratto col Milan e il passaggio al Psg.



IL PUNTO SU BALO E KAKA'

Per quanto riguarda il capitolo Balotelli, molto dipenderà da quello che deciderà il presidente rossonero. Mario vorrebbe restare a Milano, ma se a fine Mondiale dovesse arrivare un'offerta intorno ai 35 milioni, Galliani & Co. potrebbero decidere di lasciarlo partire e puntare su un altro top player. A SuperMario, del resto, non mancano estimatori, soprattutto all'estero. Premier e Monaco sono in cima alla lista e alla fine Balo potrebbe decidere di tornare a giocare lontano dall'Italia.

Diverso invece il discorso per Kakà. Il brasiliano da tempo ha espresso la volontà di varcare l'oceano e di andare a giocare negli Usa, alla corte dell'Orlando City dell'amico e connazionale Augusto da Silva. Se sarà addio, comunque non avverrà prima di gennaio e Inzaghi potrebbe avere tutto il tempo di convincere Ricky a restare fino al termine della stagione.