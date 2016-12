Mandzukic al Milan: è il bomber per Inzaghi

10:49 - Balotelli al Galatasaray, dicono sicuri in Turchia. E Mario Mandzukic al Milan, molto più che una voce. Ecco le scosse telluriche del mercato rossonero, in queste ultime ore. Da Mario a Mario. La notizia di Mandzukic rimbalza, prepotente. La lancia il sito di Repubblica e da casa-Milan non arrivano smentite, bensì ammiccamenti. Galliani è al lavoro, Mandzukic è un attaccante di livello europeo, croato, 28 anni, da due stagioni al Bayern Monaco.

La valutazione è alta, si parte da 30 milioni ma si può trattare a 22-25 milioni di euro. Il Bayern è nell'ordine di idee di privarsene, dopo aver preso Lewandowski dal Borussia Dortmund, acquisto annunciato lo scorso gennaio e operativo dal prossimo primo luglio. La strategia del club rossonero è molto legata alla volontà del giocatore. Non è un sogno, ma una operazione di mercato ricca di fascino e di prospettive. Con vari spigoli da smussare, oltre a quelli economici: il Milan non fa le Coppe europee e Mandzukic a Monaco si è abituato bene. Fin troppo.

Mandzukic, 28 anni, è titolare della Nazionale croata: protagonista all'Europeo 2012 (3 gol), lo sarà anche ai Mondiali in Brasile. Il Bayern Monaco l'ha ingaggiato a luglio 2012, pagandolo 13 milioni di euro (dal Wolfsburg). Quattro anni di contratto fino al 2016, 88 partite coi bavaresi e 48 gol, Coppe comprese. Col Bayern ha vinto tutto quello che è possibile vincere, in due stagioni. In Croazia ha giocato nella Dinamo Zagabria, e nel suo palmares ci sono, fra i tanti trofei, ben 5 scudetti