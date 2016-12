Milan, per l'attacco spunta l'idea Negredo

10:15 - Menez, Negredo, El Shaarawi. Questo potrebbe essere il tridente rossonero di un attacco completato da Taarabt, Kakà, Pazzini e Matri. La conferma arriva da Ibiza, dove Adriano Galliani e Pippo Inzaghi hanno incontrato il trequartista in scadenza col Psg. L'ingaggio è fuori dalle linee economiche del Milan, ma allungando la durata del contratto l'affare può andare in porto e rientrare nel bilancio rossonero.

Dando per scontata la cessione di Balotelli, contento di giocare in Champions League senza riduzioni di ingaggio e destinato secondo i rumors inglesi a ritornare in Premier, per il Milan l'altrenativa di lusso potrebe essere Negredo. La punta del Manchester City nella scorsa stagione ha firmato 23 gol in 49 partite, ma poi è stato chiuso nel finale di campionato da Dzeko, scelto da Pellegrini per guidare l'attacco del City. Il giocatore appartiene alla Doyen di Nevio Lucas, che da sempre ha intratenuto ottimi rapporti con Adriano Galliani. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro più l'ingaggio ancora da discutere.



In Casa Milan intanto idee chiare per quanto riguarda il centrale difensivo. Confermati Bonera e Mexes, ammesso che accetti di spalmare il suo lauto ingaggio. Per l'affare Rami a Casa Milan si dovrebbe chiudere a breve. In settimana sono previsti contatti con il Valencia, forse interessato a inserire nella trattativa Zapata. Quanto ad Alex, con la presenza a Milano del manager Kia Joorabchian, la trattativa sembra ormai in dirittura d'arrivo. Il suo arrivo a Milanello sarebbe molto prezioso per Inzaghi. Oltre a essere un eccellente centrale, nella scorsa stagione in Francia è risultato il primo della classifica dei passaggi riusciti.