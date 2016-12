Cerci, rilancio Atletico Madrid: il Milan si chiama fuori

12:11 - Alessio Cerci è sempre più lontano dal Torino e dalla Serie A. L'Atletico Madrid ha infatti deciso di alzare l'offerta al club granata e nell'ufficio di Cairo è attesa una telefonata direttamente dalla dirigenza del club campione di Spagna con la comunicazione del rilancio a poco meno dei 20 milioni chiesti dal presidente del Toro. Il Milan a questo punto si chiama fuori, per la cifra troppo alta e per l'impossibilità di competere con l'Atletico.

I granata intanto continuano a tenerlo fuori, al riparo da possibili infortuni che comprometterebbero qualsiasi trattativa. L'Atletico Madrid però è in una posizione di deciso vantaggio e nel colloquio telefonico previsto tra le due dirigenze la forbice tra la domanda di Cairo e l'offerta degli spagnoli diminuirà sensibilmente. Con l'inserimento di bonus potrebbe addirittura annullarsi. Anche per questo il Milan e Galliani comunicheranno a Cairo la volontà di abbandonare il tavolo della trattativa, considerata l'impossibilità di versare i 20 milioni richiesti per l'esterno della Nazionale. Strategia o meno, la verità è che Cerci è a un passo dalla Liga.