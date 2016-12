Mauro Icardi e Wanda Nara si sono sposati

10:44 - Mauro Icardi e Wanda Nara sono marito e moglie. I due si sono sposati con rito civile a San Isidro, città nella provincia di Buenos Aires. Secondo quanto riferito dai media argentini, la modella e l'attaccante dell'Inter si sono presentati con un'ora di ritardo dal giudice e alla fine della cerimonia non hanno rilasciato dichiarazioni. Dopo il sì, brindisi privato in attesa della grande festa organizzata per il 7 giugno.

Dunque, ora è ufficiale. Maurito e Wanda Nara si sono sposati. Il matrimonio in municipio doveva essere una cosa per pochi intimi, ma il comune di San Isidro si è riempito di curiosi e giornalisti per il grande evento. Dopo il tanto atteso "sì", Icardi e Wanda hanno soltanto brindato con alcuni amici e familiari in attesa del mega party previsto per il 7 giugno. Al rito civile non ha partecipato il padre della sposa, che aveva annunciato la sua assenza per non mettere in difficoltà la figlia e l'ex moglie.