11:23 - Wanda Nara, il suo amore per Icardi e i loro tweet bollenti ormai sono solo un ricordo per Maxi Lopez, l'attaccante della Sampdoria ha infatti trovato un nuovo amore. L'argentino è stato sorpreso a Portofino in compagnia di una giovane e misteriosa ragazza: la coppietta passeggia mano nella mano, si gode la spiaggia e si concede una cenetta in un ristorantino appartato...