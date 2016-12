Maxi Lopez, insulti a Wanda Nara e a Icardi

10:10 - Sul web spuntano le prove: Maxi Lopez minacciò Wanda Nara e Mauro Icardi. Il giornalista argentino Jorge Rial ha pubblicato sul proprio profilo twitter due conversazioni telefoniche molto accese, le quali inchioderebbero l'attaccante della Sampdoria in vista del processo che sta per iniziare. Due litigi sfociati poi in insulti e minacce all'ex moglie e al nuovo fidanzato. La modella ha registrato il tutto e ora è pronta ad andare all'attacco in tribunale.

ASCOLTA I FILE AUDIO

Uno de los audios que grabó @wandaicardi con amenazas de Maxi López. Hay más y el lunes se presenta la causa https://t.co/2g4zeM0aGW

— JORGE RIAL (@rialjorge) 25 Maggio 2014

ATENCIÓN. Acá va otra grabación más de @wandaicardi y Maxi López. Al final aparece Icardi. Presten atención. http://t.co/58cu9Q79gA

— JORGE RIAL (@rialjorge) 25 Maggio 2014