Golf: Tiger Woods ritorna dopo 14 mesi

Tiger Woods torna in campo. A distanza di 14 mesi dal suo ultimo torneo PGA sul green del Wyndham Championship nell'agosto 2015, l'ex numero 1 al mondo del golf sarà al via del Safeway Open di Napa, in California, dal 13 al 16 ottobre. E' stato lo stesso Woods ad annunciare il suo rientro, dopo le terza operazione in meno di due anni per risolvere i problemi alla schiena che lo hanno afflitto nelle ultime stagioni.