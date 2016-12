Golf, slitta il rientro di Tiger Woods

Woods, che non gioca un torneo PGA dall'agosto del 2015, quando chiuse al 10° posto il Wyndham Championship, aveva in un primo momento annunciato il suo rientro per questo giovedì, 14 mesi dopo la terza operazione in meno di due anni per risolvere i problemi alla schiena che lo hanno afflitto nelle ultime stagioni. Poi la marcia indietro e l'ennesimo rinvio.



"Mi sto allenando duramente, giorno dopo giorno, e fisicamente mi sento molto meglio, ma il mio gioco non è ancora al livello necessario per sfidare questi grandi campioni - ha scritto sul suo sito internet -. Dopo averci pensato a lungo e dopo un'onesta riflessione, mi sono reso conto di non essere ancora pronto per giocare né un torneo del Pga Tour né in Turchia. Ora continuerò ad allenarmi per riuscire a rientrare almeno all'evento della mia fondazione, l'Hero World Challenge, che si giocherà alle Bahamas dal 2 al 4 dicembre".