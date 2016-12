Giro d'Italia, svelate a Milano le quattro maglie della 99esima edizione

Sono state presentate oggi, a 99 giorni dal via del 99° Giro d'Italia, le quattro maglie della Corsa Rosa, in programma dal 6 maggio al 29 maggio, con partenza da Apeldoorn, in Olanda, a Torino. Quattro casacche per quattro colori: la maglia rosa, per la classifica generale, sarà sponsorizzata da Enel. Quella azzurra, dedicata al gran premio della montagna, porta la firma di Banca Mediolanum. La casacca rossa, destinata alla classifica a punti, ha lo sponsor di Algida. La maglia bianca, per i giovani, avrà come sponsor Eurospin. I quattro simboli del primato nelle classifiche saranno esposti nelle Librerie Rizzoli di Milano Galleria e di New York oltre che nel Gelderland, in Olanda, da dove il Giro d'Italia prenderà il via venerdì 6 maggio.