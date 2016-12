14 maggio 2015 Giro, 6a tappa: Greipe in volata, ma Contador è ko Il campione spagnolo (in maglia rosa) cade nello sprint finale (perché lʼha fatto?): sublussazione alla spalla, ma niente fratture

André Greipel trionfa in volata nella sesta tappa del Giro d'Italia, sui 183 chilometri da Montecatini Terme a Castiglione della Pescaia. Per il tedesco della Lotto Soudal, grande favorito della vigilia, è la prima vittoria in questa edizione della Corsa Rosa. Beffati al fotofinish gli italiani Matteo Pelucchi e Sacha Modolo. Brutta caduta negli ultimi metri: coinvolto Contador, sempre in maglia rosa. Niente fratture, ma sublussazione alla spalla.

Pronti-via e sono 5 i corridori a tentare la classica fuga di giornata: Rutkiewicz, Grosu, Bandiera, Malaguti e Marangoni. Gli attaccanti arrivano a guadagnare oltre 4 minuti sul gruppo dei migliori ma la frazione è perfetta per un arrivo in volata e così ai meno 13 dal traguardo vengono raggiunti dal plotone. Allo sprint non c'è storia con Greipel che trionfa per distacco su Pelucchi della Iam Cycling e Modolo della Lampre-Merida.

Venerdì è in programma la 7.a tappa da Grosseto a Fiuggi, la più lunga del Giro con 264 chilometri di sali-scendi.

CONTADOR, GIRO A RISCHIODavvero terribili le immagini della caduta, avvenuta a pochi metri dal traguardo: a farne maggiormente le spese è Daniele Colli della Nippo-Vini Fantini, che colpisce un tifoso sportosi troppo dalle transenne ed è costretto al ritiro. Coinvolto, tra gli altri, anche Alberto Contador che riesce comunque a rimettersi in sella e chiudere la tappa mantenendo la leadership con 2 secondi di vantaggio su Aru. Lo spagnolo ha battuto la spalla sinistra e si è presentato sul podio con il braccio immobilizzato, senza riuscire a indossare la maglia rosa. Per lui si parla di sublussazione e gli esami hanno escluso fratture, ma il suo Giro resta a rischio. Lo stesso Contador ha spiegato: "Spero di poter proseguire il Giro, non voglio andare a casa".