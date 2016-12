Frode fiscale, Briatore rischia 4 anni

Quattro anni di reclusione. E' questa la richiesta dei pm per Flavio Briatore, imputato per reati fiscali legati al noleggio del mega yacht Force Blue. Ora l'imprenditore ex manager in Formula 1 rischia una pesante condanna. Secondo Patrizia Petruzzello e Walter Cotugno, pm del processo genovese, Briatore, presente in aula, avrebbe simulato un'attività commerciale di noleggio dell'imbarcazione per godere di tariffe agevolate e non pagare l'Iva per 36 milioni di euro. Sempre secondo l'accusa avrebbe risparmiato sul carburante escludendolo dalle accise, mentre doveva essere soggetto alle imposte, oltre all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.