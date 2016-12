Ferrari, Vettel: "Mercedes favorite a Monaco"

E' un Sebastian Vettel molto soddisfatto dopo il miglior tempo nei test di Montmelò; "Credo sia un'occasione unica avere la possibilità subito dopo un GP di poter provare sulla stessa pista, più o meno nelle stesse condizioni. Sabato abbiamo avuto qualche problema e per questo motivo oggi abbiamo provato alcune soluzioni. Avevamo bisogno di fare alcune verifiche, ma non siamo qui solo per questo, e abbiamo cercato di provare quanto più possibile in un solo giorno".



L'attenzione del tedesco della Ferrari, però, è già al prossimo GP: "Credo che Monaco per noi sia una buona pista, l'anno scorso siamo andati molto forte. Ora abbiamo migliorato la macchina nelle aree utili per quella gara e questo dovrebbe aiutare. Qui a Barcellona siamo stati competitivi come previsto, ad eccezione di sabato. In questo momento non ci troviamo nella posizione migliore, non siamo i favoriti per Monaco, la favorita rimane Mercedes, ma abbiamo lavorato molto e se ci sarà la possibilità di vincere cercheremo di farlo. Andiamo avanti passo dopo passo, senza guardare troppo avanti. Sono convinto che le occasioni arriveranno".