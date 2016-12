F1, ufficiale: Rosberg e Mercedes assieme fino al 2018

It is done... https://t.co/oolmUCVrgx

"Il rinnovo? Sono molto tranquillo, ci sta pensando il mio agente" aveva detto nella conferenza stampa del GP Ungheria l'attuale leader del Mondiale (168 punti al momento per Rosberg, uno in più rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton), che così si toglie di dosso una buona dose di pressione in vista della cruciale seconda parte di stagione.



Sono diciannove le vittorie collezionate finora dal figlio di Keke (iridato nel 1982) in Formula 1: primi posti ottenuti tutti con la Mercedes, con la quale Rosberg corre dal 2010. Archiviata anche la questione rinnovo, ora all'ex Williams non resta che un obiettivo: mettere in bacheca quel titolo di campione del mondo che ancora non è riuscito a conquistare.