F1, subito Hamilton-Rosberg nelle libere 1 di Monaco

Nessuna sorpresa, insomma, anche se la prima uscita sul tortuoso tracciato del Principato ha detto che la Ferrari è partita con il piede giusto. Almeno sembra, visto che Vettel è rimasto in scia alla coppia delle Freccie d'Argento nonostante un Raikkonen non subito a suo agio. Si conferma in crescita la Red Bull e soprattutto Verstappen sembra deciso a dimostrare che l'impresa di Barcellona non è stata un caso. Riscatto e vendetta sono le parole d'ordine di un Kvyat non più sotto shock dopo la retrocessione alla Toro Rosso. E' sempre buio, al contrario, in casa McLaren, con Alonso e Button (colpito da un tombino alzato da Rosberg) abbondantemente fuori dalla top ten. La sessione si è chiusa con una bandiera rossa proprio per quel tombino non ben fissato, che ha causato anche la foratura della gomma posteriore destra del tedesco della Mercedes. E' iniziato anche peggio, invece, il weekend di Felipe Massa, andato a sbattere violentemente alla Santa Devota dopo nemmeno mezz'ora di prove. Nessuna conseguenza fisica per lui, ma sessione compromessa.