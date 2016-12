F1, Sepang: Hamilton fa il fenomeno

Se le libere del venerdì si erano chiuse con un sostanziale equilibrio tra i due pretendenti al titolo, il sabato inizia con uno scatto bruciante di Hamilton che, un po' come a Monza, mette un bel po' di asfalto tra sé e Rosberg. Tanto che in quello spazio ci si infila il sempre sorprendente Max Verstappen. Il tempo dell'olandese stupisce ancora di più se si considera che Max, a causa di alcuni intoppi, ha potuto provare la sua macchina solo per pochi giri. C'è da dire però che il fresco diciannovenne della Red Bull anche a Singapore aveva fatto un grande tempo nelle libere 3, per poi finire ancora una volta dietro a Ricciardo in qualifica.



Per le Ferrari da un lato le difficoltà di Nico sono una buona notizia, perché riaprono la corsa a una casella nelle primissime posizioni della griglia. Dall'altro però il passo avanti della Red Bull mette in pericolo la seconda fila virtuale che Vettel e Raikkonen si erano aggiudicati nei precedenti turni di prove. Ormai si sa che la qualifica è il momento più complicato (per usare un eufemismo) del weekend per la Ferrari. In Malesia, considerato anche l'ottimo passo gara mostrato fin qui, è assolutamente necessario invertire la tendenza. La seconda fila è l'obiettivo minimo per poi giocarsi le carte in partenza o nei sorpassi, che a Sepang non sono poi così rari. Nella scelta delle gomme i due ferraristi sono orientati a utilizzare in gara soft e hard, perché nei riscontri di oggi la mescola media ha avuto qualche problema ad andare in temperatura.