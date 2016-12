F1 a Monza, Vettel: "La macchina ha tanto potenziale"

Sebastian Vettel chiude il venerdì di libere a meno di mezzo secondo da Hamilton, il ferrarista è convinto però di poter fare molto meglio: "Dobbiamo migliorare e penso che la potenzialità della macchina sia di più di quello che abbiamo visto. Dopotutto è venerdì, non un giorno importante e comunque abbiamo mostrato una velocità discreta. In vista delle qualifiche dovremo essere bravi noi a mettere insieme un giro buono".

"L'impatto del motore aggiornato è stato positivo - continua il tedesco - sta facendo quello che ci aspettavamo". Kimi Raikkonen è soddisfatto della simulazione qualifica, meno della simulazione gara: "Credo che la prima parte e' stata abbastanza buona, nella seconda invece abbiamo pasticciato un po' di piu' con le gomme", ha detto il finlandese della Ferrari che si e' limitato a 28 giri, anche per "un piccolo problema con le gomme bianche: un piccolo taglio ha rovinato il long run. A parte questo abbiamo lavorato abbastanza bene, vedremo domani cosa riusciremo a fare in qualifica. La macchina ha dato buone sensazioni. Il nuovo motore? Un buon passo avanti, non mettiamo cose in macchina da cui non ci aspettiamo miglioramenti. Sono cose piccole ma la direzione e' giusta".