Schumacher, la manager: "Michael torna a casa"

17:26 - Michael Schumacher torna a casa. In cura in Svizzera dopo il terribile incidente sugli sci a Méribel del 29 dicembre 2013, l'ex pilota di F1 uscirà presto dall'ospedale per proseguire i trattamenti nella sua abitazione. "La riabilitazione di Michael continuerà a casa - ha spiegato la manager Sabine Kehm -. Ha fatto dei progressi considerata la gravità della lesione, ma ha davanti ancora un lungo e duro percorso".

"Queste sono informazioni generali e tirare conclusioni che lo stato di salute è fortemente cambiato sarebbe falso - ha aggiunto la manager -. Inoltre non sarà necessario realizzare alcuna costruzione sul terreno di casa Schumacher". Infine i ringraziamenti all'equipe dell'ospedale di Losanna che ha avuto in cura Schumacher dopo il trasferimento da Grenoble: "Vogliamo ringraziare l'intero staff della clinica di Losanna per il loro lavoro e la loro competenza. Chiediamo il rispetto della privacy e che si evitino speculazioni sullo stato di salute di Michael".