Wanda contro Maxi: "Non risponde". E pubblica il suo numero di telefono

Wanda Nara contro Maxi Lopez . I due si sono sfiorati nei giorni scorsi, senza incontrarsi, a Ibiza. La Nara ha twittato pesanti accuse contro Maxi, postando, non si sa se per errore, anche il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dell'ex. Un tweet poi cancellato, ma che conteneva il seguente messaggio: "Anche ieri, nel giorno della festa del papà, non ha risposto alle nostre telefonate. Se ne sta a Dubai e i miei figli lo aspettano".

Già nei giorni scorsi Wanda Nara aveva lanciato strali contro l'ex marito, reo - secondo l'ex modella - di non pagare gli alimenti ai tre figli e di non volerli incontrare. Wanda si trovava a Ibiza con Icardi, la piccola Francesca e i tre figli avuti da Maxi Lopez negli stessi giorni in cui l'attaccante del Torino si trovava sulla stessa isola con la nuova compagna. Ora arriva il carico, sempre più pesante, su Twitter, con tanto di tweet corredato dal numero di cellulare e dall'indirizzo mail di Maxi Lopez.

Le foto di Maxi Lopez con la sua nuova fiamma hanno scatenato Wanda che su Twitter ha postato una serie di duri attacchi: "Ha tolto ogni dubbio questa signora. Lavoro per il signor Lopez. Evidentemente continua a farlo. Le estorsioni in cambio di soldi, alle quali non ho mai preso parte, stanno in tribunale. Prendigli dei bei soldi al tuo cliente perché ai bambini è da un anno che non gli passa niente. E che ti serva da lezione. In tribunale si aggiustano le cose. Approfitta di quanto ti han pagato per fare questo... perché dura poco...".