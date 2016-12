Verso Milan-Inter: Torres scalda i motori, Mancini sceglie Obi

MILAN-INTER: FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Diego Lopez; Rami, Zapata, Mexes, De Sciglio; Essien, Muntari; Bonaventura, Menez, El Shaarawy; Torres

A disp.: Abbiati, Agazzi, Armero, Zaccardo, Montolivo, Poli, Saponara, Ven Ginkel, Honda, Pazzini, Niang. All.: Inzaghi

Inter (4-3-1-2): Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, Dodò; Guarin, Obi, Kuzmanovic; Kovacic; Palacio, Icardi

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Vidic, Campagnaro, D'Ambrosio, Hernanes, Khrin, M'Vila, Osvaldo, Bonazzoli. All.: Mancini

ARRIVATI THOHIR E GALLIANI

Il presidente dell'Inter, Thohir, e l'ad del Milan, Galliani, sono arrivati a San Siro a distanza di un minuto. Alle 19.55, in silenzio, il numero uno dei nerazzurri. Un minuto dopo, appunto, l'ad rossonero con la cravatta gialla d'ordinanza





SCAMBIO DI TWEET TRA MILAN E INTER



Determinati e con una grande voglia di scendere in campo. Oggi finalmente è #MilanInter. Ci vediamo stasera @acmilan!

— F.C. Internazionale (@Inter) 23 Novembre 2014

Stasera #derby! Speriamo sia una meravigliosa serata di calcio per tifare la propria squadra come un vero tifoso #MilanInter #noviolenza

— melissa satta (@sattamelissa) 23 Novembre 2014

BELINELLI: "IN BOCCA AL LUPO AI RAGAZZI E AL MISTER"

@Inter in bocca al lupo ai ragazzi e a mister @robymancio! Io e @gallinari8888 saremo tifosi avversari da qua... #itsallaboutwinning

— Marco Belinelli (@marcobelinelli) 22 Novembre 2014

GALLINARI: "SARO' ATTACCATO ALLA TV"

@acmilan attaccato allo schermo.. Sara grande spettacolo a San Siro

— danilo gallinari (@gallinari8888) 22 Novembre 2014

BERLUSCONI, NIENTE DERBY

MILAN: IL PROGRAMMA DI OGGI

INTER: IL PROGRAMMA DI OGGI

INZAGHI PUNTA SU TORRES

INTER: DUBBIO OBI-M'VILA

MILAN: INZAGHI HA SCELTO GLI UNDICI

LA CONFERENZA DI INZAGHI: "DAREMO L'ANIMA"

LA CONFERENZA DI MANCINI: "VOGLIO SQUADRA VERA"

Non ci sarà Silvio Berlusconi, a San Siro. Il presidente rossonero ha deciso di vedere il derby in famiglia, a casa.Quasi in contemporanea, l'Inter alle 19,11 e il Milan alle 19,13, le due squadre sono arrivate a San Siro. Per il derby, entrambe indosseranno la prima maglia, quella ufficiale: rossonera e nerazzurra.Niente rifinitura per il Milan che trascorrerà la sua giornata come da tradizione a Milanello. Mattinata di relax e pomerggio davanti alla tv. Alle 18 si parte in direzione San Siro.La sveglia in casa Inter è suonata alle 9. In mattinata, alla Pinetina, i nerazzurri scenderanno in campo per la rifinitura che servirà a Mancini per sciogliere gli ultimi dubbi. Poi trasferimento all'Hotel Melià di Milano dove si pranzerà. Pomeriggio di riposo in camera e poi il trasferimento a San Siro intorno alle 18:30.Tutto l'ambiente Milan fa grande affidamento su Fernando Torres. In conferenza Inzaghi lo ha caricato: "Ci trascinerà, spero sia la sua partita". L'attaccante rossonero è alla ricerca del gol a San Siro, dopo quello realizzato a Empoli il 23 settembre. Da quel giorno sono passati esattamente due mesi e l'ex Chelsea ha grande voglia di sbloccarsi. El Nino un gol a San Siro lo ha già segnato con la maglia del Liverpool e proprio contro l'Inter di Mancini in Champions nel 2008. Un gol che eliminò i nerazzurri e praticamente chiusa l'avventura del Mancio sulla panchina dell'Inter con le dimissioni nel post partita, poi ritirate. Poi arrivò l'esonero a fine stagione. Ora i rossoneri si augurano che Torres si ripeta anche nel giorno del nuovo inizio di Mancini sulla panchina dell'Inter.Un unico dubbio per Roberto Mancini. Obi oppure M'Vila per trio di mediana con i sicuri Kuzmanovic e Guarin. Osvaldo scalpita, ma partirà dalla panchina, al pari di Hernanes. Kovacic dietro le punte. Palacio è acciaccato, ma quasi certamente affiancherà Icardi.Pippo Inzaghi ha scelto la formazione anti-Inter: tutte confermate le indiscrezioni della vigilia. Il terzino destro sarà Rami perché Poli non convince. Al centro Zapata sostituirà l'infortunato Alex e farà coppia con Mexes. Nel 4-2-3-1 (o 4-4-1-1) Bonaventura, Menez ed El Shaarawy saranno da supporto a Torres.Sarà un San Siro tutto esaurito quello che ospiterà il derby: 79.173 spettatori e soprattutto incasso di 3.324.594 euro, record storico per una partita di campionato. Questo perché sono stati resi più biglietti disponibili per i tifosi ospiti e perché molti abbonati del Milan del 2° anello verde si sono spostati in altri settori, pagando una integrazione. A questo si è aggiunto l'aumento concordato con l'Inter del prezzo dei biglietti del settore ospiti, e una minore quantità di quelli omaggio.Un derby all'insegna del fair play. I comici di Zelig Ale e Franz saranno a San Siro per una nuova iniziativa e concordata con i club. Prima del match Franz, noto tifoso rossonero, sarà in Curva Sud per animare la tifoseria e l'interista Ale risponderà dalla Curva Nord. Uno spettacolo che potrete vedere in streaming sul nostro sito dalle 19 alle 20.