Verso Milan-Inter, Mancini: "Ho ottime sensazioni"

LE PAROLE DI MANCINI IN CONFERENZA

Chi vorrebbe della sua ex squadra in questa rosa?

Abbiamo vinto tutto, chiunque andrebbe bene. Potremmo scegliere a occhi chiusi. Dobbiamo avere la fortuna di iniziare bene

Bene o male esordire col derby?

Credo che giocare una partita così importante sia un bene, dà sensazioni uniche

Che difficoltà ha incontrato nell'impostare la sua difesa dopo anni di difesa a tre?

I giocatori sono bravi e devono avere fiducia nei loro mezzi. Hanno già giocato con una linea a quattro, è solo questione di riadattarsi. Non avrei problemi a fare il 3-5-2, la differenza la fa la mentalità

Cos'ha di affascinante il derby di Milano?

Negli anni le due squadre hanno sempre lottato per grandi traguardi. In questo momento siamo un po' indietro, ma rimaniamo due grandi squadre che hanno fatto la storia del calcio

Chi può essere il suo leader in campo come rapporto e tecnicamente?

Anni fa era Stankovic, avevamo anche giocato insieme. Ne trovassimo due o tre in campo, sarebbe un vantaggio. Ma ho bisogno di tempo

Galliani ha proposto una mista MilanInter come rappresentativa: lei o Inzaghi in panchina?

Un tempo per uno...

L'Inter corre poco negli spazi?

Dobbiamo migliorare, è fondamentale. Soprattutto nel calcio moderno, servono giocatori che attaccano senza palla e dovremo lavorare tanto su questo.

Le due difese prendono un sacco di gol: ti aspetti partita d'attacco?

Una squadra che vince deve prendere pochi gol. Questo aspetto dobbiamo migliorarlo e sarà un lavoro lungo e duro.

Ci aspettiamo più qualità a centrocampo o rimarrà un mediano di sostanza in mezzo?

Medel non l'ho ancora visto. Hernanes non sta benissimo e si è allenato poco. Proveremo a giocare a calcio, ma non vuol dire che non possa giocare un mediano in mezzo.

Cosa vuoi vedere dalla tua Inter?

Voglio una squadra in campo, che faccia cose buone in campo facendo quelllo che proviamo in allenamento. Vorrei capire se siamo in grado di giocare da squadra

Chi sarà il tuo vice?

Ho diversi pensieri in testa, sto ancora valutando le diverse opzioni.

Quanto si rivede in Kovacic?

Ha grandi qualità tecniche, ma è molto giovane. Non possiamo pretendere che risolva sempre lui le partite. Ha bisogno di tempo per diventare un un fuoriclasse e lo aiuterò in questo. Giocando lì deve fare tanti gol, facciamo affidamento su di lui. Deve avere come obiettivo la porta e giocherà un po' più avanzato.

Com'è andata con Thohir?

Ho avuto una buonissima impressione. Abbiamo parlato un po' ed è andata bene. Avremo tempo di conoscerci meglio, ha grande passione per il calcio e per l'Inter

Guarin potresti proporlo come trequartista?

Credo possa essere un grande centrocampista, deve essere in grado sia di attaccare che di difendere

Non hai timore nel provare una difesa a quattro così offensiva contro l'attacco del Milan?

I giocatori sono abituati a giocare in modo diverso. Non è la difesa a fare vincere o perdere, lo si può fare sia con una difesa a tre che a quattro. Col Milan sarà una partita difficile, ma la differenza la farà la mentalità e l'approccio

Derby che ricordi più volentieri?

Son tutti belli, anche quelli persi. Certo il 4-3 è stato spettacolare

Tutti ti vedono come il valore aggiunto per l'Inter: stimolo o pressione?

Ora non dobbiamo guardare la classifica. Dobbiamo fare più punti possibile e poi vedremo. Io farò il mio lavoro dando il massimo, poi vedremo dove arriveremo. Spero di essere il valore aggiunto.

Proverai emozioni al ritorno a San Siro?

L'emozione c'è sempre in questo lavoro. Tornare dove hai fatto bene e in uno stadio così porterà con sé emozioni, è una cosa bella

Ti rivedi in lui nei tuoi inizi a Firenze?

Quando uno inizia pensa di sapere tutto, ma per fare questo lavoro ci vuole tempo per capire bene tutte le sensazioni.

Ti aspettavi Inzaghi allenatore?

La carriera parla per lui, ha avuto una grande opportunità e sono sicuro che potrà avere un grande futuro. Però è giovane e può sbagliare

Il problema dell'Inter era di pressione?

Non lo so, ma se era venuto meno l'entusiasmo in questo mestiere non fai nulla

Galliani e Inzaghi hanno paura del tuo ritorno: solo scaramanzia?

Che la squadra possa seguirmi così velocemente non è semplice. Un cambio di allenatore può dare la scossa, ma il Milan sa che in un derby può accadere qualsiasi cosa, a prescindere dall'allenatore

Cosa rispondi ad Agnelli su Calciopoli?

Non voglio rispondere a una cosa così vecchia. Penso al campo e a lavorare con la squadra per fare il bene dell'Inter

Come hai trovato la squadra?

L'ho trovata bene nonostante le difficoltà delle nazionali. Li ho visti io e ho bisogno ancora di un po' di tempo per conoscerli. La squadra è concentrata e in buona condizione, ma non vuol dire che ho risolto i problemi. Ho bisogno di vederli in partita

Che sensazioni hai per il derby?

Ho buone sensazione. E' sempre una partita particolare, ma bella da giocare. Il match sarà difficile perché il Milan è una grande squadra, ma faremo il massimo.