Verratti: "Balotelli serve alla Nazionale. La Juve? Può vincere in Champions"

"Mi fa piacere che Balotelli abbia ancora segnato: è un patrimonio del calcio italiano , è ancora giovane e può dare molto alla nazionale ". Così Marco Verratti, nel primo giorno di raduno dell'Italia in vista della partita di qualificazione ai Mondiali 2018 contro la Spagna. "Sapevo che in Francia Mario sarebbe rinato", spiega il centrocampista. "Certo, non bastano quattro o cinque partite, serve continuità . Spero la trovi a Nizza".

Per Verratti "recuperare" Balotelli in ottica Nazionale sarebbe molto importante: "Sarebbe di grande aiuto per l'Italia". Il centrocampista del Psg ha poi parlato di Champions e Juve: "È assolutamente al livello delle più forti, in Europa può arrivare lontano - la sua convinzione - È tra la rivali del Psg per la vittoria finale in Champions".