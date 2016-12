Ventura: prima le nozze con Luciana, poi il sì alla Nazionale

C'è il matrimonio alle porte per Giampiero Ventura. Anzi: ci sono due matrimoni. Uno con la compagna Luciana Lacriola, fissato il primo giugno a Bari nella cattedrale di San Sabino, rito religioso dopo quello civile di febbraio. L'altro, sportivo, con la Nazionale, da celebrarsi quando si deve e come si deve, la fretta è relativa e (forse) per evitare sovrapposizione di impegni l'incontro col presidente Tavecchio -che era stato fissato in queste ore- è stato rinviato. Anche perché Ventura oggi è a Perugia per ritirare un premio e domani sarà a Bari per organizzare i dettagli delle nozze.