Under 21: l'Italia travolge Andorra, Europei a un punto

L' Italia Under 21 batte 3-0 Andorra a La Spezia, resta al comando del Girone 2 a +6 sulla Serbia ed è davvero a un passo dalla qualificazione alla fase finale degli Europei in programma la prossima estate in Polonia: l'11 ottobre basterà pareggiare in Lituania per avere la certezza matematica. Contro Andorra, dopo un primo tempo sofferto, è show nella ripresa: Di Francesco firma una doppietta (48' e 73'), poi Pellegrini chiude il conto all'88'.

Missione compiuta a La Spezia. Gli azzurrini, di fronte a un'Andorra scesa in campo con la chiara intenzione di fare le barricate, soffrono un tempo ma poi dilagano e ora si preparano alla festa. Per centrare la qualificazione matematica a Euro 2017 basterà fare almeno un punto il prossimo 11 ottobre in Lituania. Ma il brindisi potrebbe scattare quattro giorni prima, il 7 ottobre, se la Serbia (seconda a -6 dagli azzurrini) non dovesse vincere in Irlanda.



La squadra di Di Biagio sblocca il risultato dopo 110 secondi: segna Verre, ma il guardalinee alza la bandierina per un fuorigioco che in realtà non c'è e il gol viene annullato. E così, dopo qualche rischio di troppo in chiusura di tempo, bisogna aspettare il secondo tempo per esultare: al 48' è Di Francesco, con un piattone sinistro su cross di Conti, a fulminare Silverio. La rete sblocca psicologicamente gli azzurrini che adesso giocano decisamente meglio. Al 73' altra percussione di Conti dalla destra, palla sul primo palo per lo scatenato Di Francesco che va a segno con un delizioso colpo di tacco. Il tris è servito all'88': Ricci evita in dribbling Silverio e dal fondo crossa a centro area per Pellegrini che, dall'altezza del dischetto del rigore, gonfia la rete con un gran destro al volo. Finisce 3-0, l'Italia è pronta a fare festa.